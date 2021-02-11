Телеканал «Киевская Русь тевидение» (КРТ), закрытый в августе 2020 года, стал первым телеканалом на Украине, закрытым по указанию президентской администрации, рассказал киевский журналист, генеральный продюсер КРТ Тарас Незалежко на мультимедийной конференции в студии редакции Украина.ру 11 февраля

2 февраля президент Украины Зеленский своим указом фактически вышвырнул на улицу журналистов трех оппозиционных каналов — «112 Украина», ZIK и NewsOne.

«Наш телеканал КРТ был первым в истории независимой Украины, закрытым по пожеланию администрации президента. Потому что то, что было сотворено с нашим телеканалом КРТ, это в принципе вне правового поля», — подчеркнул Незалежко.

Ненависть одолела свободу. На Украине закрывают телеканал КРТ ("Киевская Русь") © telekritika.ua

После того как Зеленский фактически вышвырнул на улицу журналистов трех оппозиционных телеканалов, главред RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале предложила работу сотрудникам украинских СМИ, «только что закрытых демократом Зеленским».

Как известно, предложение Симоньян касается также всех работников российской медиасферы, которым «остохренело работать против своей страны на разных помойках, кто готов работать честно на своё государство и разделяет нашу редакционную политику».

Мультимедийная конференция «Независимая украинская журналистика будет вещать из России?» состоялась 11 февраля в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.

В ней приняли участие исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, поэт и публицист Анна Ревякина, доктор политических наук, блогер Александр Семченко, журналисты Тарас Незалежко и Дмитрий Василец.

Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.