Запад хочет сделать Россию послушной страной и удобной территорией для продвижения своих собственных интересов. Об этом 10 февраля заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости

Лавров: Евросоюз сам разрушил отношения с Россией © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

По его словам, Запад хочет, чтобы Россия была «удобной» территорией для продвижения его собственных интересов и в сфере безопасности, и в сфере экономики, и в общественно-политической сфере.

«Мы каждый день наблюдаем, как эти попытки становятся все более и более ожесточенными», — добавил он.

По словам Лаврова, сила, знания и опыт российских дипломатов с опорой на мудрость предшественников необходимо самым активным образом задействовать для настойчивого продвижения внешнеполитического курса, определенного президентом России.

Он произнес речь на церемонии возложения цветов к мемориальным доскам памяти погибшим во время войны сотрудников МИД, Министерства внешней торговли, памяти о жертвах репрессий 1930-1940-х годов и памяти работников дипслужбы, погибших при исполнении служебных обязанностей.

В среду, 10 февраля, в России отмечается День дипломатического работника.