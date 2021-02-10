«Любые попытки России стать самостоятельной, отстаивать свое право на независимую внешнюю политику, на защиту международного права наталкиваются на все более ожесточенное сопротивление тех наших западных коллег, которые хотят сделать нас по большому счету "послушными", хотят нас заставить согласиться с теми весьма сомнительными интерпретациями общечеловеческих ценностей, которые они сами исповедуют и которые противоречат российской культурной традиции, нашим цивилизационным традициям», — сказал Лавров.
По его словам, Запад хочет, чтобы Россия была «удобной» территорией для продвижения его собственных интересов и в сфере безопасности, и в сфере экономики, и в общественно-политической сфере.
«Мы каждый день наблюдаем, как эти попытки становятся все более и более ожесточенными», — добавил он.
По словам Лаврова, сила, знания и опыт российских дипломатов с опорой на мудрость предшественников необходимо самым активным образом задействовать для настойчивого продвижения внешнеполитического курса, определенного президентом России.
Он произнес речь на церемонии возложения цветов к мемориальным доскам памяти погибшим во время войны сотрудников МИД, Министерства внешней торговли, памяти о жертвах репрессий 1930-1940-х годов и памяти работников дипслужбы, погибших при исполнении служебных обязанностей.
В среду, 10 февраля, в России отмечается День дипломатического работника.