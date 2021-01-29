Бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен на днях в статье для издания Berlingske признал, что Россия при президенте Владимире Путине вернула себе статус военной сверхдержавы

Курц: Россия как сверхдержава имеет большое значение для Украины © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

При этом Эллеманн-Йенсен подчеркнул, что в российском Военно-промышленном комплексе есть и слабые места, которые компенсируются мощью в других областях. В качестве примера он привел военно-морские силы, которые не подходят для крупных операций в мировом океане.

Летом 2019 года Путин заявлял, что Россия не стремится к статусу сверхдержавы, поскольку не хочет навязывать свое влияние другим странам. По его словам, Россия не хочет возвращаться «к тому состоянию, в котором находился Советский Союз», который навязывал соседям, в том числе Восточной Европе, образ жизни и политическую систему.