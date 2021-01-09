Социальная сеть Twitter заморозила аккаунт президента США Дональда Трампа на постоянной основе, заявив о риске «дальнейшего подстрекательства к насилию», говорится в сообщении соцсети, обнародованном 9 января

Вместе с картинкой логотипа Twitter в красном цвете и с изображением серпа и молота в аккаунте штаба Трампа было опубликовано аналогичное заявление действующего президента. Сразу после этого действие аккаунта штаба было приостановлено.

«После тщательного рассмотрения недавних записей @realdonaldtrump и контекста, который его окружает, мы заморозили аккаунт на постоянной основе из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию», — говорится в сообщении соцсети.

К событиям в Вашингтоне. "Развалинами Рейхстага удовлетворен" © РИА Новости

Кроме того, Twitter приостановил действие учетной записи предвыборного штаба Трампа.

Также стало известно, что администрация Twitter намерена заблокировать любую учетную запись в соцсети, если ее станет использовать Трамп, в том числе и официальный аккаунт президента США, который передадут избранному президенту США Джо Байдену после его инаугурации 20 января.

Сам Трамп заявил, что компания Twitter, заморозившая его аккаунт, не заставит его замолчать.

«Нас не заставишь замолчать!» — говорится в заявлении Трампа, которое распространил Белый дом. Аналогичное заявление появилось в официальном аккаунте президента США в Twitter, но администрация cоцсети моментально удалила их.

«Я предсказывал, что такое произойдет. Мы ведем переговоры с различными другими сайтами, и скоро у нас будет большое объявление. Мы также изучаем возможности построить свою собственную платформу в ближайшем будущем», — отметил Трамп.

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7 января, когда конгресс утверждал результаты президентских выборов, Трамп провел митинг для своих сторонников в Вашингтоне и призвал их идти к Капитолию помочь республиканцам. После этого толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, где заседал конгресс, ворвалась в здание и учинила в нем погром.

На данный момент известно о 5 жертвах. В здании Капитолия была застрелена женщина — ветеран ВВС, также скончался пострадавший полицейский.

Лидеры демократов в конгрессе заявили, что готовы подготовить импичмент Трампу за предполагаемое подстрекательство к беспорядкам. Два министра из кабинета Трампа ушли в отставку в знак протеста. Избранный президент США Джо Байден заявил, что Трамп не способен исполнять свои обязанности.