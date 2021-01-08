Всебелорусское народное собрание, которое анонсировал президент Белоруссии Александр Лукашенко, можно назвать подконтрольным президенту майданом, поскольку неясно, почему его решение должно стать определяющим. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько

Ранее Лукашенко сообщил, что Всебелорусское народное собрание пройдёт 11-12 февраля. По его словам, избрание делегатов началось уже с 29 декабря. Предполагается, что на этом собрании будет принято решение о референдуме, на который будет вынесен проект новой конституции.

Всебелорусское собрание не изменит Конституцию - Лукашенко © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

«Это какой-то управляемый подконтрольный майдан, только полностью подконтрольный и лояльный: вот, я собрал толпу людей. Каждый приехал из своего района, и вот мы решили провести референдум», — подчеркнул политолог.

По словам Безпалько, он и сам мог бы провести подобный референдум, например, о соединении Белоруссии и России в одно Союзное государство при более мощных финансовых и технических возможностях, и большинство граждан согласились бы без всякого давления.

Он добавил, что нельзя сравнивать Белоруссию с Китаем, где действует Всекитайское собрание народных представителей, поскольку страны в совершенно разных весовых категориях и с разным менталитетом.

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