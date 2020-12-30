Генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников дал интервью изданию Украина.ру, в котором рассказал, почему решил воплотить в жизнь программу про Украину в 2020 году

По словам Корчевникова, каждый раз, когда он оказывается на Украине, он ощущает, что русские и украинцы не разные народы, а «то, что мы одно». Особенно остро, рассказал журналист, это чувствуется в сердце Киева — Киево-Печерской лавре, но сейчас многие лишены возможности там бывать.

Борис Корчевников о дружбе народов, пропаганде, любви к Киеву, личных переживаниях

«Я спорил: мол, где? Где ты его видишь, такой уж прямо негатив об Украине? Да, может быть, о какой-то ситуации, о какой-то политической ситуации. Но есть вещи, которые вне политики совершенно, они более глубинные, более серьезные. И вот на этом уровне колоссальный запрос на позитив», — сказал Корчевников.

Именно такие разговоры, признался журналист, послужили одной из причин появления программы «Украина, которую мы любим» на телеканале «Спас».

Первый выпуск программы появился на сайте канала 28 ноября 2020 года, пока зрители могут посмотреть пять эфиров. Редакция обещает выпускать по программе каждую субботу.

Передача рассказывает о том, что объединяет, является общим для жителей как России, так и Украины. Редакторы планируют сделать выпуски интересными не только для верующих, но и тех, кто далек от религии с помощью интересных сюжетов и интервью с историками, звездами и общественными деятелями.