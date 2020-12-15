По ее словам, Россия «в очередной раз нагло нарушила нормы международного гуманитарного права», за что будет нести ответственность.
«В условиях санкционной изоляции в Кремле за копейки пустили с молотка активы незаконно экспроприированного украинского концерна "Массандра" своей же дочерней компании», — написала Джапарова, назвав это решение юридически ничтожным.
РФ, як держава окупант, в чергове зухвало порушила норми МГП. В умовах санкційної ізоляції в Кремлі за копійки пустили з молотка активи незаконно експропрійованого🇺🇦концерну «Масандра» своїй же дочірній компанії. Це рішення юридично нікчемне і 🇷🇺 нестиме за нього відповідальність pic.twitter.com/hRB1lBVZMK— Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) December 14, 2020
Ранее «Массандру» приватизировали. Все 100% акций производителя алкоголя выкупила компания «Южный проект». Итоговая сумма сделки составила 5,327 миллиарда. В середине ноября власти Крыма выставили на продажу винзавод. Тогда 100% акций «Массандры» находились в распоряжении министерства имущественных и земельных отношений республики.
МИД Украины выступал против продажи предприятия. В ведомстве уточняли, что завод находится под управлением Министерства аграрной политики и продовольствия Украины и любое отчуждение имущества предприятия будет преступлением.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, в ходе которого большинство местных жителей поддержали данное решение.