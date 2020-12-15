Выдрин: кому выгодна приватизация «Массандры» в Крыму?
Выдрин: кому выгодна приватизация «Массандры» в Крыму?
© Скриншот из видео Украина.ру
По ее словам, Россия «в очередной раз нагло нарушила нормы международного гуманитарного права», за что будет нести ответственность.

«В условиях санкционной изоляции в Кремле за копейки пустили с молотка активы незаконно экспроприированного украинского концерна "Массандра" своей же дочерней компании», — написала Джапарова, назвав это решение юридически ничтожным.

Ранее «Массандру» приватизировали. Все 100% акций производителя алкоголя выкупила компания «Южный проект». Итоговая сумма сделки составила 5,327 миллиарда. В середине ноября власти Крыма выставили на продажу винзавод. Тогда 100% акций «Массандры» находились в распоряжении министерства имущественных и земельных отношений республики.

МИД Украины выступал против продажи предприятия. В ведомстве уточняли, что завод находится под управлением Министерства аграрной политики и продовольствия Украины и любое отчуждение имущества предприятия будет преступлением.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, в ходе которого большинство местных жителей поддержали данное решение.