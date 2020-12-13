Участники акции протеста, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, перекрыли один из перекрестком в районе аэропорта «Звартноц» в Ереване. Об этом в воскресенье, 13 декабря, сообщил Sputnik Армения

Протестующие попросили полицию дать им 5 минут на проведение акции. По истечении этого времени они покинули проезжую часть. Один из участников заявил, что такие акции будут продолжаться, пока Пашинян не уйдет в отставку.

Участники акций протеста в Ереване требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе.

Парад реванша. Слова Алиева как грозное предупреждение Армении © REUTERS, Turkish Presidential Press Office

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.