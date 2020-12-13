Протестующие попросили полицию дать им 5 минут на проведение акции. По истечении этого времени они покинули проезжую часть. Один из участников заявил, что такие акции будут продолжаться, пока Пашинян не уйдет в отставку.
Участники акций протеста в Ереване требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.
При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.