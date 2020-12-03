Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров 2 декабря в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвал способы для примирения Москвы с Киевом

Азаров призвал украинцев к смене политического режима © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«В стране господствуют радикальные экстремистские силы, которые поддерживаются западными спецслужбами», — подчеркнул Азаров.

Он отметил, что такие силы создают атмосферу страха и террора реального. При этом украинские СМИ «зомбируют людей российской угрозой». Это дает возможность Киеву проводить абсолютно антисоциальную политику, подчеркнул политик.

Кроме того, по мнению депутата Верховной Рады Юрия Бойко, главный шаг к примирению — завершить конфликт в Донбассе политическим путем.

«И дальше выстраивать прагматичные, разумные отношения, торгуя, общаясь. Мы всегда за это публично выступали», — подчеркнул он.