По его мнению, главное условие — это смена власти на Украине. Как считает бывший премьер, сейчас в стране осуществляется политика, направленная против интересов самого государства.
«В стране господствуют радикальные экстремистские силы, которые поддерживаются западными спецслужбами», — подчеркнул Азаров.
Он отметил, что такие силы создают атмосферу страха и террора реального. При этом украинские СМИ «зомбируют людей российской угрозой». Это дает возможность Киеву проводить абсолютно антисоциальную политику, подчеркнул политик.
Кроме того, по мнению депутата Верховной Рады Юрия Бойко, главный шаг к примирению — завершить конфликт в Донбассе политическим путем.
«И дальше выстраивать прагматичные, разумные отношения, торгуя, общаясь. Мы всегда за это публично выступали», — подчеркнул он.