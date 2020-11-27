Перед Джо Байденом стоят две задачи в отношении российского проекта «Северный поток-2». Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский

По его словам, с одной стороны, США заинтересованы в том, чтобы строительство «Северного потока» прекратилось.

«А с другой — он уже объявил, что одним из его приоритетных интересов — восстановление союзных отношений Евроатлантики. Это значит, что если немцы будут против блокирования «Северного потока-2», то Байден готов уступить», — сказал собеседник издания.

Неменский рассказал, не переоцениваем ли мы значимость «Северного потока-2» © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

То есть тут часть трамповского плана останется и будет реализовываться уже новой командой, добавил Михаил Погребинский.

Полностью интервью можно почитать здесь.

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.

В октябре США расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.