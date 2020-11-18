В свободном доступе появились данные о том, какую пенсию получают представители шоу-бизнеса. Одна из самых больших выплат оказалась у уроженца Могилева, певца Бориса Моисеева, а самую маленькую пенсию получает его коллега Юрий Лоза, сообщает «Экспресс газета» 18 ноября

Пенсионер, который хочет покоя: Азиза рассказала о состоянии Бориса Моисеева © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Такую получают, например, дрессировщик кошек Юрий Куклачев и актер Стас Садальский. У них выходит по 45 и 50 тысяч рублей с учетом этой надбавки.

У разбитого инсультом певца Бориса Моисеева пенсия выше, он получает 55 тысяч рублей в месяц, а вот находящиеся в полном здравии ведущие Леонид Якубович и Лариса Гузеева могут похвастаться пенсией в 60 тысяч рублей.

Самую маленькую выплату по старости получает исполнитель песни «Мой маленький плот» Юрий Лоза — 12 тысяч рублей.

По данным Росстата, средняя пенсия по старости в России на 1 ноября 2020 года составляет 14 509,40 рубля.

Ранее назывались суммы пенсий других отечественных артистов.