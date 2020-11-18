В СМИ и социальных сетях регулярно появляются высказывания артистов о нереально низких пенсиях, на которые невозможно прожить, и это притом что за звание народного или заслуженного артиста положена прибавка к выплате по старости в виде 30 тысяч рублей.
Такую получают, например, дрессировщик кошек Юрий Куклачев и актер Стас Садальский. У них выходит по 45 и 50 тысяч рублей с учетом этой надбавки.
У разбитого инсультом певца Бориса Моисеева пенсия выше, он получает 55 тысяч рублей в месяц, а вот находящиеся в полном здравии ведущие Леонид Якубович и Лариса Гузеева могут похвастаться пенсией в 60 тысяч рублей.
Самую маленькую выплату по старости получает исполнитель песни «Мой маленький плот» Юрий Лоза — 12 тысяч рублей.
По данным Росстата, средняя пенсия по старости в России на 1 ноября 2020 года составляет 14 509,40 рубля.
Ранее назывались суммы пенсий других отечественных артистов.