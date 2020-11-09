Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем языка и письменности. Об этом 9 ноября он написал в Telegram

Зеленский рассказал, что в его детстве была только одна вещь, которую со временем он осознал и о которой сожалел: в эти годы ему «не посчастливилось хорошо изучать родной украинский язык». Азаров: Говорить, что я не знаю украинский язык, – это полная чушь © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Изучать так, чтобы не только понимать, но и общаться на нем. Свободно и правильно. Не вспоминая при этом одного бывшего премьер-министра. Но с другой стороны, во всем этом есть и позитив. Потому что овладевать украинским во взрослом возрасте — это невероятные эмоции», — написал Зеленский и поставил подмигивающий смайлик.

Кроме того, он отметил, что немало украинских граждан в быту общаются на русском, венгерском, крымскотатарском, румынском, армянском, болгарском и на многих других языках. При этом, по словам украинского лидера, это не значит, что они не любят или не уважают украинский.

Также Зеленский отметил, что есть немало граждан, которые по многим причинам не могли овладеть или пока не овладели украинским. Но буллинг, агрессия и принуждение точно не будут способствовать его изучению, полагает глава государства.

На Украине неким символом незнания украинского языка стал экс-премьер страны Николай Азаров. Сам экс-премьер утверждает, что прекрасно владеет украинским, а СМИ лишь выхватывали из его выступлений оговорки и тиражировали их.