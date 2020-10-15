Во вторник, 13 октября, Зеленский записал видеообращение, в котором призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования на выборах ответить на пять важных вопросов. Пока глава государства озвучил два из них. Первым вопросом станет необходимость введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах, вторым — возможность введения в Донбассе свободной экономической зоны.
Согласно опубликованному списку, оставшиеся вопросы будут касаться легализации марихуаны в медицинских целях, сокращения количества депутатов Верховной Рады до 300, права Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее госсувернитета и территориальной целостности.
«Очень скоро проверим, так ли это», — отмечает Telegram-канал Украина.ру.