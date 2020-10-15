В четверг, 15 октября, в интернете появился вариант бюллетеня с пятью вопросами, которые планирует задать избирателям президент Украины Владимир Зеленский в день местных выборов, пишет Telegram-канал Украина.ру

Украина.ру на Youtube Анатолий Вассерман объяснил связь внутренних врагов России и гражданской войны в США