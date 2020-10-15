Президент Владимир Зеленский имеет право знать мнение украинцев по тем темам, которые больше всего волнуют людей. Об этом 15 октября в эфире телеканала «Украина 24» заявил первый президент страны, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук

Политик удивился тому, сколько противников нашлось у президента в вопросе проведения национального опроса, активность оппонентов Кравчук назвал истерией.

«Я смотрю телеканалы — они уже обвиняют президента во всех смертных грехах лишь за то, что он хочет знать мнение людей. Уже перешли все линии. Я сразу вам скажу, я поддерживаю идею президента, его право знать мнение людей по тем вопросам, которые интересуют людей и самого президента», — сказал он.

Украинские оппозиционеры назвали опрос Зеленского в день выборов незаконной агитацией © Оппозиционная платформа - За жизнь

Первый вопрос президент озвучил в среду, 14 октября: «Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо больших масштабах?». В четверг, 15 октября, стал известен второй пункт опросника: «Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?».

Опубликовать еще три вопроса Зеленский пообещал в ближайшие дни, но в СМИ уже появилась информация о том, что касаться они могут легализации наркотических веществ в медицинских целях, сокращению числа депутатов Верховной Рады, а также Будапештского меморандума.

Проведение всеукраинского опроса в день местных выборов президент Владимир Зеленский анонсировал во вторник, 13 октября.

Гендиректор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто оценил, что стоимость анонсированного Зеленским опроса в 20-30 раз превысит расходы на обычный социологический опрос, который в среднем обходится в 10-15 тысяч долларов.