Сегодняшнее свержение власти в Киргизии отличается от событий 2005 и 2010 года тем, что население страны буквально обнищало из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказал гендиректор аналитического центра «Стратегия Восток — Запад» (Киргизия) Дмитрий Орлов в интервью изданию Украина.ру

Киргизский эксперт сказал, что простые люди на самом деле думают о президенте Жээнбекове © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и «контролирует ситуацию». Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.

К тому же, отметил эксперт, киргизских граждан разозлил тот факт, что из 120 депутатов в новый состав парламента баллотировалось 85 представителей старого созыва, что составляет более чем 2/3 человек.

«Общество видит, что те люди, которые пять лет сидели в парламенте, ничего не сделали. Они только устраивали свои дела и придумывали законы, прочитав которые сначала хотелось схватиться за голову, а потом найти оружие, чтобы стукнуть кого-нибудь им по голове», — категоричен Орлов.

Специалист добавил, что конкретно эти протесты произошли не из-за менталитета киргизов, у которых обострено чувство справедливости, а из-за неспособности предыдущей власти управлять страной.

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