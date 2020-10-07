В Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и «контролирует ситуацию». Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.
К тому же, отметил эксперт, киргизских граждан разозлил тот факт, что из 120 депутатов в новый состав парламента баллотировалось 85 представителей старого созыва, что составляет более чем 2/3 человек.
«Общество видит, что те люди, которые пять лет сидели в парламенте, ничего не сделали. Они только устраивали свои дела и придумывали законы, прочитав которые сначала хотелось схватиться за голову, а потом найти оружие, чтобы стукнуть кого-нибудь им по голове», — категоричен Орлов.
Специалист добавил, что конкретно эти протесты произошли не из-за менталитета киргизов, у которых обострено чувство справедливости, а из-за неспособности предыдущей власти управлять страной.
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