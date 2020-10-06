Агентство приводит фотографии с места событий, которые подтверждают выход Ибраимова из колонии.
«Пресс-служба ГСИН и приближенные Ибраимова пока недоступны для комментариев», — пишет агентство.
По другой информации бывший градоначальник уже движется в сторону Бишкека.
5 октября в Бишкеке после выборов прошли массовые протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики.
После попыток разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками, после чего протестующие ворвались в здание парламента и администрация президента Киргизии.
В ночь на 6 октября из мест заключения были освобождены экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков.
Экс-мэр киргизской столицы Албек Ибраимов оставался последним из приближенных Атамбаева, находившимся за решеткой.