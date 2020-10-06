Бывший мэр Бишкека Албек Ибраимов 6 октября освобожден из исправительно-трудовой колонии, где он отбывал наказание, сообщает Sputnik

Агентство приводит фотографии с места событий, которые подтверждают выход Ибраимова из колонии.

«Пресс-служба ГСИН и приближенные Ибраимова пока недоступны для комментариев», — пишет агентство.

«Поджигают по краям». Почему возникли и что означают протесты в Киргизии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

5 октября в Бишкеке после выборов прошли массовые протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики.

После попыток разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками, после чего протестующие ворвались в здание парламента и администрация президента Киргизии.

В ночь на 6 октября из мест заключения были освобождены экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков.

Экс-мэр киргизской столицы Албек Ибраимов оставался последним из приближенных Атамбаева, находившимся за решеткой.