Президент США Дональд Трамп вопреки оценкам блиц-опросов, показавших преимущество его оппонента Джо Байдена уверен, что одержал победу в первых президентских дебатах, прошедших 29 сентября

«Судя по сводным данных опросов и другим показателям, я выиграл по-крупному. Спасибо!», — написал Трамп у себя в Twitter.

Первые дебаты Байдена и Трампа состоялись в Кливленде. Противники перебивали друг друга и сыпали оскорблениями.

Песков ответил на слова Байдена про «щенка Путина» © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Рейтинговое агентство Nielsen сообщило, что за дебатами следили более 73 млн американцев.

По итогам мероприятия были проведены блиц опросы, которые показали, что большинство зрителей отдают победу Байдену.