«Судя по сводным данных опросов и другим показателям, я выиграл по-крупному. Спасибо!», — написал Трамп у себя в Twitter.
Первые дебаты Байдена и Трампа состоялись в Кливленде. Противники перебивали друг друга и сыпали оскорблениями.
Так, Байден назвал Трампа «щенком Путина», а тот в ответ дал понять, что считает своего оппонента «испражнениями».
Рейтинговое агентство Nielsen сообщило, что за дебатами следили более 73 млн американцев.
По итогам мероприятия были проведены блиц опросы, которые показали, что большинство зрителей отдают победу Байдену.