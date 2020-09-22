Нынешнее руководство Украины также не способно выполнить Минские соглашения также, как и предыдущее, поскольку все президенты Украины исполняют чужую последовательную волю, рассказал экс-руководитель Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский в интервью изданию Украина.ру

Александр Ходаковский: Зеленский-президент родился уже недееспособным © предоставлено Александром Ходаковским

Власти этой страны могут договариваться, а вот что дальше — это уже вопрос: то ли не могут исполнять обещанное, то ли не хотят.

И происходит это из раза в раз, вне зависимости от того, кто у власти.

«Порошенко от Зеленского отличает только то, что Порошенко изначально был более субъектной фигурой, а Зеленский-президент родился уже недееспособным. Субъектность Порошенко закончилась после обвинительной фразы Пайетта о том, что администрация Порошенко слишком тесно сотрудничает с администрацией Путина», — сказал Ходаковский.

Эту фразу посол США на Украине сказал в 2014 году, что по мнению Ходаковского, могло означать только одно: Порошенко указали место и напомнили, что субъектом он на самом деле не является.

Джеффри Пайетт — экс-посол США на Украине, а ныне — посол США в Греции, известный своими антироссийскими взглядами.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.