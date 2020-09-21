Соединенные Штаты создают коалицию, чтобы помешать завершению строительства «Северного потока-2», и надеются, что газопровод не будет достроен, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью немецким СМИ, сообщает РИА Новости 21 сентября

«Мы надеемся, что строительство газопровода "Северный поток 2" не будет завершено, мы работаем над тем, чтобы убедиться, что будет создана коалиция, чтобы помешать этому», — сказал госсекретарь США.

Он выразил надежду на то, что правительство Германии придет к такому же мнению «из-за того, что произошло с российским блогером Алексеем Навальным или из-за реальных последствий для безопасности, в связи с зависимостью от российского газа».