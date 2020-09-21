Перед посещением парка люди будут указывать свои данные. Так, тех, кто мусорит, будет легче найти, заявил министр окружающей среды Варавут Сильпа-арча.
Мусорящих будут отслеживать по видеокамерам, собирать всё, что они оставили, включая и остатки продуктов, и посылкой отправлять на домашний адрес туристов.
Первая мусорная бандероль к отправке уже готова. В посылке прикреплена записка с текстом: «Вы забыли это в национальном парке Кхауяй».
Варавут Сильпа-арча также сообщил, что за выброс мусора в парке могут привлечь и к уголовной ответственности — нарушителю грозит до пяти лет тюремного заключения.
Кхауяй — второй по величине парк в Таиланде, занимающий 2168 квадратных километров. На его территории обитают 320 видов птиц и 67 видов млекопитающих, включая слонов, медведей, тигров, гиббонов и диких свиней.