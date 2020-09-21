В Таиланде сотрудники национального парка Кхауяй намерены по почте высылать туристам мусор, который они оставили после себя на территории. Об этом на днях сообщила ВВС

«Спроси меня как». Депутат предложила Украине зарабатывать на мусоре © РИА Новости, Сергей Ермохин | Перейти в фотобанк найти, заявил министр окружающей среды Варавут Сильпа-арча.

Мусорящих будут отслеживать по видеокамерам, собирать всё, что они оставили, включая и остатки продуктов, и посылкой отправлять на домашний адрес туристов.

Первая мусорная бандероль к отправке уже готова. В посылке прикреплена записка с текстом: «Вы забыли это в национальном парке Кхауяй».

Варавут Сильпа-арча также сообщил, что за выброс мусора в парке могут привлечь и к уголовной ответственности — нарушителю грозит до пяти лет тюремного заключения.

Кхауяй — второй по величине парк в Таиланде, занимающий 2168 квадратных километров. На его территории обитают 320 видов птиц и 67 видов млекопитающих, включая слонов, медведей, тигров, гиббонов и диких свиней.