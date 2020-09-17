Россия не заинтересована в остановке экономики и росте социальной напряженности в Белоруссии, чем и обусловлено предоставление Минску нового кредита. Об этом российский политтехнолог Марат Баширов сказал в интервью изданию Украина.ру

«Запредельные долги». Золотарев объяснил, почему «белорусское экономическое чудо» подходит к концу © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко, в ходе которых было принято решение о том, что Москва предоставит Минску новый государственный кредит в размере $1,5 миллиарда.

Баширов напомнил, что по состоянию на 1 августа Белоруссия имела внешний долг $17,5 миллиарда. Предоставленные $1,5 миллиарда (примерно 8,5% от суммы долга) пойдут на погашение кредитов и поддержание валютной ликвидности в стране, отметил он.

«Это на самом деле выгодно России, потому что мы не заинтересованы ни в том, чтобы останавливалась экономика Белоруссии, ни в том, чтобы росла социальная напряженность в белорусском обществе. Там и так пока хватает напряжения из-за политических вопросов», — сказал политтехнолог.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Кроме того, министры ЕС рассматривают возможность введения санкций в отношении высокопоставленных белорусских чиновников.

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