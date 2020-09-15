Мэр Харькова Геннадий Кернес находится в 17-й городской больнице с коронавирусом и воспалением легких. Об этом 15 сентября сообщается на сайте города 057.ua

«Крайне сложная форма»: СМИ сообщили, что Кернес заболел коронавирусом © РИА Новости, Игорь Чекачков | Перейти в фотобанк

По его словам, градоначальник находится в сознании. Информацию об отдельной палате для мэра Харькова он не подтвердил, ссылаясь на то, что не уполномочен разглашать эту информацию. К аппарату ИВЛ Кернес не подключен.