«У Геннадия Кернеса подтверждено двустороннее воспаление легких и COVID-19. Его состояние оценивается медиками как "стабильно-тяжелое". Госпитализация мэра Харькова Геннадия Кернеса произошла в прошлый четверг, 10 сентября», — сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.
По его словам, градоначальник находится в сознании. Информацию об отдельной палате для мэра Харькова он не подтвердил, ссылаясь на то, что не уполномочен разглашать эту информацию. К аппарату ИВЛ Кернес не подключен.