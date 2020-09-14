Как утверждает издание, Геннадия Кернеса госпитализировали в горбольницу Харькова №17 с двусторонним воспалением легких.
«У него COVID-19, который протекает в крайне сложной форме. По данным источников в ОПУ и Харьковской мэрии, Кернес находится в коме», — говорится в сообщении.
Однако агентству «Интерфакс-Украина» информацию о том, что Кернес находится в коме в харьковском горсовете опровергли.
«Эта информация распространяется пабликами, связанными с его политическими оппонентами. Это связано не только с осенним обострением, но и с обострением политической борьбы накануне местных выборов», — заявил изданию директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.
Не подтвердил сообщение о тяжелом состоянии Кернеса и бизнесмен Павел Фукс, известный дружескими связями с городским головой Харькова. Как сообщил Фукс в своем Telegram-канале, мэр Харькова «действительно болеет, но при этом бодр и полон сил».
За минувшие сутки на Украине COVID-19 диагностировали у 2462 человек.