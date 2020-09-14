У мэра Харькова Геннадия Кернеса подтвердилась коронавирусная инфекция. Об этом 14 сентября сообщило со ссылкой на собственные источники в горсовете Харькова и Офисе президента издание ZN.ua

Итоги местных выборов в России. Уроки для «Слуги народа» и Зеленского © РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк Геннадия Кернеса госпитализировали в горбольницу Харькова №17 с двусторонним воспалением легких.

«У него COVID-19, который протекает в крайне сложной форме. По данным источников в ОПУ и Харьковской мэрии, Кернес находится в коме», — говорится в сообщении.

Однако агентству «Интерфакс-Украина» информацию о том, что Кернес находится в коме в харьковском горсовете опровергли.

«Эта информация распространяется пабликами, связанными с его политическими оппонентами. Это связано не только с осенним обострением, но и с обострением политической борьбы накануне местных выборов», — заявил изданию директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

Не подтвердил сообщение о тяжелом состоянии Кернеса и бизнесмен Павел Фукс, известный дружескими связями с городским головой Харькова. Как сообщил Фукс в своем Telegram-канале, мэр Харькова «действительно болеет, но при этом бодр и полон сил».

За минувшие сутки на Украине COVID-19 диагностировали у 2462 человек.