Позиция Литвы в вопросе Белоруссии негативно отразится не только на экономике морского порта в Клайпеде, но также и на товарообороте двух стран. Об этом рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант 29 августа в комментарии порталу Baltnews

Зеленский и Лукашенко: две большие разницы. Главное за неделю в Украине и Белоруссии © РИА Новости, Сергей Гунеев / Стрингер Александр Лукашенко заявил, что Минск может переориентировать все торговые потоки с портов Литвы на альтернативные.

«Это достаточно сильно ударит по Клайпедскому порту. Потому что, как мы знаем, около 30% его грузопотока зависит от Белоруссии. То есть это серьезный удар по доходной части литовского бюджета. В ближайшее время будет в целом спад товарооборота между Литвой и Белоруссией. Мы видим, что руководство Литвы заняло неконструктивную позицию, и это, так или иначе, отразится на экономике», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, главное преимущество литовских портов состояло в коротком расстоянии и достаточно низких тарифов, что позволяло Белоруссии экономить.

Но учитывая такие политические обстоятельства и достаточно враждебную позицию Вильнюса, Белоруссии нужно думать про диверсификацию, не говоря уже про вывод этого грузопотока с территории Литвы, уверен Дзермант.

Политолог добавил, что на замену Литве могут прийти порты Латвии, которая занимает более сдержанную позицию, и России, если удастся договориться с российскими перевозчиками о приемлемом тарифе.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).