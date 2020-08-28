Президент Александр Лукашенко анонсировал ответ на введение ограничительных мер против Белоруссии со стороны нескольких европейских стран. Об этом глава государства заявил на встрече с работниками ООО «Савушкин-Орша», сообщает БелТА 28 августа

Лидер Белоруссии рассказал, что переориентация торговых потоков вынудит европейцев искать другие пути поставки товаров на восток: через Балтику или Черное море.

Литва запретила Лукашенко въезд в страну © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«Они зажрались и забыли, что такое Белоруссия. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами. Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции. Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Зажрались. Поэтому поставим на место», — сказал Лукашенко.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская 14 августа заявила о создании Координационного совета, его целью должна была стать передача власти от Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет, к самой Тихановской.

Экс-кандидат в президенты покинула свою страну через несколько дней после выборов и уехала в Литву, где находится по сей день.

По факту образования оппозиционного Координационного совета возбуждено уголовное дело по статье 361 «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики Белоруссия», которая предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

В состав оппозиционного Совета входят лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и экс-директор Купаловского театра Павел Латушко. Однако несколько других членов организации вышли из его состава.