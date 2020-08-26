В таких кризисных ситуациях, которая сегодня развернулась в Белоруссии, нужно действовать деликатно, однако у власти из инструментов есть только дубинка, и неизвестно, к чему это приведет. Об этом белорусский журналист Сергей Смирнов сказал в интервью изданию Украина.ру

Золотарев объяснил, почему в белорусских протестах так и не наступает определенность © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты, которые продолжаются до сих пор.

По словам Смирнова, дальше ситуация будет развиваться как в фильме «Рокки»: тактически чемпион пока побеждает, а у претендента очень слабая техника и понимание, как быть дальше.

«Но, с другой стороны, Лукашенко сам подставляется под удар, ошибается на ровном месте. У него или у его бойцов могут сдать нервы, кто-то проявит излишнюю жестокость, и протесты вновь могут перерасти в горячую фазу. В таких кризисных ситуациях нужно действовать крайне деликатно, но у власти из инструментов только дубинка. По закону жанра, если в первом акте показали автомат Калашникова, во втором он должен выстрелить», — заявил журналист.

Он отметил, что наблюдателей ждет «увлекательный сериал на несколько сезонов», а белорусам придется как-то во всем этом жить.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.