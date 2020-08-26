На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты, которые продолжаются до сих пор.
По словам Смирнова, дальше ситуация будет развиваться как в фильме «Рокки»: тактически чемпион пока побеждает, а у претендента очень слабая техника и понимание, как быть дальше.
«Но, с другой стороны, Лукашенко сам подставляется под удар, ошибается на ровном месте. У него или у его бойцов могут сдать нервы, кто-то проявит излишнюю жестокость, и протесты вновь могут перерасти в горячую фазу. В таких кризисных ситуациях нужно действовать крайне деликатно, но у власти из инструментов только дубинка. По закону жанра, если в первом акте показали автомат Калашникова, во втором он должен выстрелить», — заявил журналист.
Он отметил, что наблюдателей ждет «увлекательный сериал на несколько сезонов», а белорусам придется как-то во всем этом жить.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.