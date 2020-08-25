«Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема — надо учитывать все», — сказал глава украинского государства.
На сегодняшний день белорусы могут въезжать на территорию Украины без визы, но срок пребывания ограничен тремя месяцами. Какие именно послабления в условиях въезда будут предложены украинской стороной, пока не сообщается.
Известно лишь, что для самих граждан Украины пересечение границы с Белоруссией станет сложнее. В мае Кабинет министров принял решение об отмене возможности для собственных граждан въезжать на территорию Белоруссии по внутренним украинским паспортам, данное постановление должно начать действовать с 1 сентября.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.
В отношении участников беспорядков применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.
Предварительно ущерб оценивается в 500 млн долларов (36,7 млрд руб).
Уровень безработицы в стране до проведения президентских выборов по данным Минфина оценивался примерно в 7 %.