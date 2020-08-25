Президент Украины Владимир Зеленский предложил смягчить правила въезда в страну для белорусов. Об этом он заявил во время селекторного совещания, сообщает «Интерфакс-Украина» 25 августа

«Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема — надо учитывать все», — сказал глава украинского государства.

Латвия и Эстония грозят оставить белорусских чиновников без виз © CC0, Pixabay

Известно лишь, что для самих граждан Украины пересечение границы с Белоруссией станет сложнее. В мае Кабинет министров принял решение об отмене возможности для собственных граждан въезжать на территорию Белоруссии по внутренним украинским паспортам, данное постановление должно начать действовать с 1 сентября.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.

В отношении участников беспорядков применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Предварительно ущерб оценивается в 500 млн долларов (36,7 млрд руб).

Уровень безработицы в стране до проведения президентских выборов по данным Минфина оценивался примерно в 7 %.