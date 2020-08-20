Запад не окажет Александру Лукашенко такую услугу, как вторжение натовских войск на территорию Белоруссии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян

«Потому что это не только сразу консолидирует белорусское население, это еще даст России повод ввести войска. Никто этим не будет заниматься, они же не идиоты… Лукашенко, конечно, занимается демагогией, пытается заниматься предвыборной кампанией после окончания предвыборной кампании», — считает эксперт. Геворг Мирзаян: Запад почувствовал белорусскую кровь, поэтому Лукашенко демонстрирует несгибаемую волю © РИА Новости, Нина Зотина Александр Лукашенко привел в боевую готовность подразделения Вооруженных сил страны на Гродненском направлении. Еще раньше на митиге своих сторонников в Минске Лукашенко заявил, что «натовские войска лязгают гусеницами» на западных границах Белоруссии. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг позднее заверил, что усилия Североатлантического альянса в Восточной Европе носят исключительно оборонительный характер. Полностью интервью можно прочитать здесь.