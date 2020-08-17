Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власть в стране никогда не падет, несмотря на то, что у некоторых людей сложилось впечатление, что она уже пала. Об этом он заявил, посещая Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), передает РИА Новости 17 августа

«Они (противники действующей в Белоруссии власти. — Ред.) людей отравили соцсетями. И у некоторых сложилось мнение: все, власти нет, власть пала. Власть никогда не падет. Вы меня знаете. А с ними мы разберемся. Просто надо потерпеть», — заявил Лукашенко.

Итог ошибок Лукашенко. Эксперты о ситуации в Белоруссии © REUTERS, Stringer Александр Лукашенко руководит страной 26 лет.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых убедительную победу одержал действующий глава государства Лукашенко. Акции продолжаются всю неделю. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.