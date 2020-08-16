Потеря Белоруссии обернется для России самой настоящей геополитической катастрофой. Об этом рассказал международный обозреватель «Коммерсанта» Максим Юсин в недавнем интервью Capital TV

Сергей Слободчук: О прозападной политике Зеленского и истинных целях «Беломайдана» © скриншот Александр Лукашенко заявил, что хочет обсудить ситуацию в республике с Владимиром Путиным, потому что ее развитие угрожает «уже не только Беларуси». Позднее в телефонном разговоре главы государств в частности обсудили важность предотвращения попыток нанести ущерб сотрудничеству и подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений.

В этом случае, подчеркнул эксперт, реализуется извечная польская мечта, когда по западным границам России будет выстроена антироссийская буферная цепь из Польши, Литвы, Польши и Украины.

«И всё, к каким границам мы приплыли? В царские времена, когда мы проигрывали Ливонскую войну, границы были лучше, чем сейчас. На это не пойдёт ни Путин, ни любой другой президент, который будет в России», — уверен Юсин.

Политолог добавил, что этот сценарий так же невыгоден континентальным державам в лице Франции или Германии, поскольку они не захотят усиления Польши, являющуюся союзником Соединенных Штатов.