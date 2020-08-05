Белоруссии необходимо так или иначе перестраивать отношения с Россией и идти на предложения, которые Россия выдвигает, считает ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По словам эксперта, прежняя модель взаимоотношений с Россией имела принципиально значимый характер для белорусской экономики, а российские дотации во многом определяли развитие республики. Но в конце 2018 года Россия решила отказаться от такой модели.

«Так что Белоруссии надо либо пойти на создание новой модели отношений с Россией, либо, как предлагает оппозиция, вообще отказаться от них в пользу Запада. Но я полагаю, что в Европе не готовы заменять Россию в роли основного спонсора белорусской экономики. Так что западный выбор во многом надуманный и вряд ли будет реализован», — отметил Неменский.

Олег Неменский: У белорусской оппозиции появился шанс благодаря ошибкам власти © РИА Новости, Нина Зотина Александр Лукашенко принципиально делать не хочет, — с этим во многом и связаны нынешние кризисные проблемы.

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