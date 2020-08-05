По словам эксперта, прежняя модель взаимоотношений с Россией имела принципиально значимый характер для белорусской экономики, а российские дотации во многом определяли развитие республики. Но в конце 2018 года Россия решила отказаться от такой модели.
«Так что Белоруссии надо либо пойти на создание новой модели отношений с Россией, либо, как предлагает оппозиция, вообще отказаться от них в пользу Запада. Но я полагаю, что в Европе не готовы заменять Россию в роли основного спонсора белорусской экономики. Так что западный выбор во многом надуманный и вряд ли будет реализован», — отметил Неменский.
Белоруссии, по мнению политолога, необходимо так или иначе перестраивать отношения с Россией и идти на предложения, которые она выдвигает, чего действующий президент Александр Лукашенко принципиально делать не хочет, — с этим во многом и связаны нынешние кризисные проблемы.
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