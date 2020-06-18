Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попал в ДТП из-за внезапно выскочившего на дорогу протестующего. Об этом накануне сообщило агентство Reuters

«Он был героем»: Борис Джонсон вступился за обвиняемого в расизме Черчилля © РИА Новости, Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в фотобанк произошел неподалеку от здания парламента. Участник уличной демонстрации неожиданно выскочил перед машиной премьера, когда она была в движении. Автомобиль резко затормозил, в него врезался Range Rover, ехавший следом.

Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал, демонстранта задержала полиция, рассказали в офисе Джонсона.

Весной британский премьер оказался в больнице из-за тяжело протекавшего коронавируса. Джонсон находился в реанимации и получал лечение кислородом. 12 апреля он был выписан, а вскоре вернулся к полноценной работе.