Конфликт между США и Китаем идет с 2016 года, и теперь он получил коронавирусную повестку в качестве нового повода к нему. Об этом рассказал политолог Александр Асафов в интервью изданию Украина.ру

Политолог Асафов: После пандемии нас ждут локальные войны и новые союзы © РИА Новости, Владимир Трефилов

Поэтому, по его мнению, получив такой серьезный козырь, США будут создавать коалицию против Китая из огромного количества стран, в которую уже вошли государства от Австралии, Турции и Великобритании до пока еще сомневающихся Франции и Германии.

«Но если получение финансовой и иной выгоды от Китая станет очевидным, эта коалиция будет еще более широкой. Вполне возможно, они будут пытаться заставить Китай признать вину и оплачивать предъявленные счета», — считает Асафов.

Политолог прогнозирует, что США и Китай будут давить свои версии возникновения коронавируса до конца. Это завершится либо обострением экономической войны, либо некими договоренностями, о которых мы не узнаем, но увидим, когда коронавирусная повестка уйдет из отношений Пекина и Вашингтона, заключил он.