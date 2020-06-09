Мэр Лондона Садик Хан допустил возможность сноса памятников историческим британским деятелям, которые были замешаны в работорговле. Он сообщил об этом в эфире телеканала Sky News 9 июня

В Великобритании протестующие утопили в реке памятник работорговцу © РИА Новости, Густаво Вальенте | Перейти в фотобанк Эдварда Колстона. Памятник Колстону, установленный в 1895 году, уже много лет был предметом острых общественных дискуссий, так как меценат нажил часть своего состояния, занимаясь работорговлей.

По словам Хана, вопрос о сносе подобных памятников рассмотрит специальная комиссия, в состав которой войдут историки, деятели искусств и представители общественности.

«Я думаю, что комиссия может принять решение о сносе памятников работорговцам. Мы не должны чтить или увековечивать память людей, которые были работорговцами», — заявил он.

Мэр назвал Лондон «одним из самых многообразных городов в мире», обратив внимание на то, что недавние протесты под лозунгом Black Lives Matter подчеркнули тот факт, что памятники, мемориальные доски и названия улиц города в значительной степени отражают Викторианскую эпоху — период правления королевы Виктории, длившийся с 1837 по 1901 год. Он призвал предпринять правильные шаги в направлении того, чтобы все лондонцы могли гордиться общественным ландшафтом британской столицы.