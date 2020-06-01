Бывшая советница президента США по нацбезопасности Сьюзан Райс допустила, что за насилием в ходе протестов в Соединенных Штатах может стоять Россия. Она сказала об этом в интервью телеканалу CNN 1 июня

Выходец из Украины чуть не задавил на грузовике протестующих в Миннеаполисе — СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе привела к тому, что в почти 40 городах США начались протесты и погромы, из-за чего был введен комендантский час.

«Все это также взято прямиком из русской методички. Мы не можем допустить, чтобы экстремисты и иностранные державы отвлекали нас от реальных проблем нашей страны… Они (иностранные государства — ред.) берут любой спорный, болезненный вопрос <…>, а затем играют на обеих сторонах. Они стремятся не только поставить Соединенные Штаты в неловкое положение, но и разделить нас», — заявила Райс.

Absolutely Incredible: Obama's Former NSA Susan Rice on CNN talking about the protests and domestic strife



"This is right out of the Russian playbook" pic.twitter.com/luXiPV0bOq — Saagar Enjeti (@esaagar) May 31, 2020

В свою очередь сенатор Марко Рубио сказал, что сегодня в США наблюдается большая активность в соцсетях со стороны аккаунтов, следы которых якобы ведут к трем «иностранным противникам», которые, по его словам, «подогревают и продвигают насилие и конфронтацию с разных сторон».

Российский сенатор Олег Морозов заявил, что эти обвинения в адрес России похожи на бред умалишенного, в который никто не поверит.

«Слишком очевидны мотивы и причины происходящего… Ее (Райс — ред.) задача — в очередной раз увести внимание американского общества в болото русофобии. Привычно переключить поиски врага вовне. Отвести удар от Белого дома и от американской элиты в целом. По принципу: а кто же еще, если не Россия?» — сказал сенатор РИА Новости.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов также назвал немыслимыми утверждения о причастности России к прокатившейся по США волне протестов.

«Это демонизация русских или промывание мозгов? Возможно, и то, и другое… Как и можно было ожидать, американские СМИ начали спекулировать на тему о том, что беспорядки в США происходят не без участия России. Это яркий показатель кризисных явлений в американском обществе. Вместо того, чтобы разобраться в первопричинах своих проблем, ищут "виновного" на стороне», — написал дипломат в своем Twitter.

Unbelievable! But she is not kidding. She is absolutely serious. Demonisation of Russians or brainwashing? Maybe both? https://t.co/MQFcL5zZK9 — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) May 31, 2020

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев также считает, что обвинения в адрес России в организации акций протеста в США могут быть частью очередной антироссийской кампании, основанной на фейках.

«Свершилось. Американская машина фейковых новостей со скрежетом, пыхтя и перхая, разразилась-таки давно спрогнозированным действом. И это было бы очень смешно. Но будет грустно, потому что это может быть первой ласточкой, за которой прилетят стаи воронья», — заявил сенатор на своей странице в Facebook.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление Райс грязной информационной манипуляцией. Она отметила, что в свое время однопартийцы Райс совершили роковую ошибку, придумав «глупейшую концепцию обвинения России во всем, что им не нравится».

«Эту ошибку пытаетесь повторить сегодня, прибегая вместе с журналистом Си-эн-эн к грязным методам информационной манипуляции: фейковые заявления и ноль фактов в их поддержку. Ваше интервью Си-эн-эн — это и есть пропаганда», — написала Захарова в Facebook.