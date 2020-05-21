«Мы думаем о коридорах безопасности. Потому что в рамках такой системы люди смогут приезжать из зон, где уровень заражения в последнюю неделю или две был ниже трети процента», — рассказала министр.
По ее словам, так власти бы знали, что статистическая вероятность заразиться в месте прибытия была бы примерно такой же, как в отправном пункте.
Ранее министр транспорта Испании Хосе Луис Абалос заявил, что страна могла бы начать принимать туристов в конце июня, когда и сами испанцы начнут свободно передвигаться по стране. В настоящее время границы страны закрыты для гостей.
Согласно последним данным, в Испании зафиксировано 232,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 27,8 тыс. человек погибли, 150,3 тыс. выздоровели. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 518 человек.