Власти Испании рассматривают возможность создания «коридоров безопасности» для туристов из-за границы. Об этом заявила министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера, передает РИА Новости в четверг, 21 мая

«Мы думаем о коридорах безопасности. Потому что в рамках такой системы люди смогут приезжать из зон, где уровень заражения в последнюю неделю или две был ниже трети процента», — рассказала министр.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Ранее министр транспорта Испании Хосе Луис Абалос заявил, что страна могла бы начать принимать туристов в конце июня, когда и сами испанцы начнут свободно передвигаться по стране. В настоящее время границы страны закрыты для гостей.

Согласно последним данным, в Испании зафиксировано 232,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 27,8 тыс. человек погибли, 150,3 тыс. выздоровели. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 518 человек.