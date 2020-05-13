Эстонские ученые при анализе генома коронавируса обнаружили две мутации, которые не встречались ранее в других странах. Об этом в среду, 13 мая, сообщило издание Sputnik Литва со ссылкой на эстонский портал ERR

При сравнения полученных в Эстонии образцов с оригинальным штаммом вируса из Китая специалисты выделили восемь мутаций, которые ранее были обнаружены в других странах, а также две новые мутации.

«Специалист по биоинформатике Тартуского университета Ааре Аброй пояснил, что все проанализированные штаммы относятся к группе, распространение которой началось, по всей вероятности, в Северной Италии, и присутствующей в основном в Европе. Однако в Эстонии в геноме вируса возникли еще две локальные мутации», — говорится в сообщении.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В Эстонии, согласно последним данным, зафиксировано 1746 случаев заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 61 пациента, 777 выздоровели.