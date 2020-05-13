При сравнения полученных в Эстонии образцов с оригинальным штаммом вируса из Китая специалисты выделили восемь мутаций, которые ранее были обнаружены в других странах, а также две новые мутации.
«Специалист по биоинформатике Тартуского университета Ааре Аброй пояснил, что все проанализированные штаммы относятся к группе, распространение которой началось, по всей вероятности, в Северной Италии, и присутствующей в основном в Европе. Однако в Эстонии в геноме вируса возникли еще две локальные мутации», — говорится в сообщении.
Ученые планируют проанализировать полный геном вируса на основании образцов, взятых у заразившихся эстонцев. Ожидается, что это позволит установить точные маршруты и пути заражения в тех случаях, когда выявить источник не удавалось.
В Эстонии, согласно последним данным, зафиксировано 1746 случаев заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 61 пациента, 777 выздоровели.