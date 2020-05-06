Посол США в Москве Джон Салливан назвал разрешение дела основателя и старшего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok, американского бизнесмена Майкла Калви условием для скорейшего запуска диалога бизнес-лидеров России и США, передает «Интерфакс» 6 мая

«Не Украина». Эксперт рассказал, что станет предметом «большой сделки» между РФ и США © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Однако тут есть один момент… Я говорю о продолжающемся содержании под стражей Майкла Калви, <…> находящегося под домашним арестом из-за криминализации коммерческого спора. А подобные шаги серьезно омрачают инвестиционный и деловой климат в России. Поэтому разрешение дела Майкла Калви будет ключевым условием для придания ускорения организации диалога бизнес-лидеров», — заявил посол США.

Основателя Baring Vostok и его деловых партнеров Филиппа Дельпаля, Вагана Абгаряна, Ивана Зюзина и Максима Владимирова обвиняют в том, что в 2015 году они уговорили руководство банка «Восточный» выдать «Первому коллекторскому бюро» кредит в размере 2,5 миллиарда рублей без намерения его погасить.