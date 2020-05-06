У США было почти полтора месяца на то, чтобы подготовиться к пандемии после того, как китайские ученые в январе смогли расшифровать геном коронавируса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Михаил Погребинский

Михаил Погребинский о конфликте США и Китая: Все завершится новым миром, а не войной © Владимир Трефилов Дональд Трамп заявлял, что коронавирус нового типа не опасен. В результате Штаты захлестнула волна эпидемии, и эта страна вышла на первое место в мире по количеству заболевших.

«Это будет одна из главных причин его возможного поражения на выборах. Пока что позиция у него довольно крепкая. Это как на Украине: "Власть плохая, ничего не делает, к коронавирусу не готова, но президент у нас хороший, 60% доверяет". Аналогичная ситуация и в Штатах. Несмотря на идиотскую политику в течение двух месяцев, рейтинг у Трампа сейчас рекордный, никогда такого не было, 49%. На 6% вырос за два месяца его идиотской политики», — рассказал собеседник издания.

Михаил Погребинский добавил, что серьезных доказательств хотя бы непреднамеренной вины Китая в распространении коронавируса по-прежнему нет.

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