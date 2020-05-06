Тогда американские власти обвинили Багдад в создании оружия массового поражения, сейчас Вашингтон на Китай возлагает ответственность за пандемию коронавируса.
«Но здесь есть фундаментальные различия. Ирак — это Ирак. Для США это неразвитое маленькое государство. Напомню, что тогда и Советский Союз не пытался защищать Ирак, на этом фоне полным ходом шли перемены и в самом СССР. Тут играют роль два фактора: первое — это размер и вес этой страны и роль других игроков, в том числе СССР. Сейчас мы имеем дело с Китаем, который по экономике первая страна, а по населению намного больше всего Запада, а его армия вторая в мире», — рассказал Арчил Сихарулидзе.
Поэтому проводить такую аналогию не совсем правильно с точки зрения контента, то есть значимости, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.