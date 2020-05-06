Проводить аналогию между ситуацией, которая сложилась накануне вторжения американских войск в Ирак в 2003 году, и нынешним конфликтом Пекина и Вашингтона, не совсем правильно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал грузинский политолог Арчил Сихарулидзе

Политолог Сихарулидзе: Противостояние США и Китая ограничится экономической потасовкой © Sputnik /Vladimir Umikashvili

«Но здесь есть фундаментальные различия. Ирак — это Ирак. Для США это неразвитое маленькое государство. Напомню, что тогда и Советский Союз не пытался защищать Ирак, на этом фоне полным ходом шли перемены и в самом СССР. Тут играют роль два фактора: первое — это размер и вес этой страны и роль других игроков, в том числе СССР. Сейчас мы имеем дело с Китаем, который по экономике первая страна, а по населению намного больше всего Запада, а его армия вторая в мире», — рассказал Арчил Сихарулидзе.

Поэтому проводить такую аналогию не совсем правильно с точки зрения контента, то есть значимости, заключил собеседник издания.

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