Ирландские ученые выявили аномальную патологию, свойственную всем зараженным коронавирусом. Об этом в субботу, 2 мая, сообщило издание «Газета.ру»

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк отмечают, что люди с аномальной свертываемостью крови тяжелее переносят коронавирус и в большинстве случаев погибают.

После смерти таких пациентов медики находили у них в легких сотни микротромбов. Эксперты отмечают, что такое отклонение не возникает при других легочных патологиях.

Нарушение свертываемости, по мнению ученых, поясняет гипоксию (падение уровня кислорода в крови) у больных коронавирусом.

Кроме того, эксперты полагают, что проблемы со свертываемостью при тяжелом течении коронавирусной болезни повышают риск инсультов и инфарктов.