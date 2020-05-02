Эксперты из Ирландского центра сосудистой биологии и Королевского колледжа хирургов отмечают, что люди с аномальной свертываемостью крови тяжелее переносят коронавирус и в большинстве случаев погибают.
После смерти таких пациентов медики находили у них в легких сотни микротромбов. Эксперты отмечают, что такое отклонение не возникает при других легочных патологиях.
Нарушение свертываемости, по мнению ученых, поясняет гипоксию (падение уровня кислорода в крови) у больных коронавирусом.
Кроме того, эксперты полагают, что проблемы со свертываемостью при тяжелом течении коронавирусной болезни повышают риск инсультов и инфарктов.