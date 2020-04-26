Под Херсоном сотни фермеров вышли на акцию протеста из-за закрытия продуктовых рынков. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщило издание «Страна»

Около 300 аграриев перекрыли движение по Антоновскому мосту на въезде в Херсон. Один из фермеров привез на место акции нераспроданные огурцы, которые высыпал на проезжую часть в знак протеста.

Фермеры возмущены, что продуктовые рынки закрыты из-за пандемии, а крупные торговые сети ввозят в регион свои продукты, не позволяя местным производителям сбывать свой товар.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

На место проведения акции прибыли сотрудники полиции, которые попытались объяснить митингующим необходимость держать дистанцию и надевать маски. Аграрии на замечания правоохранителей не отреагировали.

Губернатор Херсонской области Юрий Гусев пообещал разобраться с ситуацией после возвращения из столицы, где он сейчас находится.