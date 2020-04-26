Около 300 аграриев перекрыли движение по Антоновскому мосту на въезде в Херсон. Один из фермеров привез на место акции нераспроданные огурцы, которые высыпал на проезжую часть в знак протеста.
Фермеры возмущены, что продуктовые рынки закрыты из-за пандемии, а крупные торговые сети ввозят в регион свои продукты, не позволяя местным производителям сбывать свой товар.
Отмечается, что в области по-прежнему работает крупнейший на юге Украины оптовый овощной рынок в Великих Копанях «Нежданна». Однако, по словам протестующих, его недостаточно.
На место проведения акции прибыли сотрудники полиции, которые попытались объяснить митингующим необходимость держать дистанцию и надевать маски. Аграрии на замечания правоохранителей не отреагировали.
Губернатор Херсонской области Юрий Гусев пообещал разобраться с ситуацией после возвращения из столицы, где он сейчас находится.