Ликвидация последствий пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС обойдется украинскому правительству в почти 145 миллионов гривен (свыше 390 миллионов рублей). Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале 14 апреля

Чернобыльский пожар: как сгорает очередной инвестиционный проект Украины © REUTERS, ANI

«Дополнительные расходы — это цена безразличия лиц, которые не только уничтожают окружающую среду, но и подвергают опасности своих сограждан», — написал Шмыгаль.

По его словам, Кабмин выделяет из резервного фонда дополнительные 100 миллионов гривен (270 миллионов рублей) для Госслужбы по ЧС на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, Госагентству по управлению зоной отчуждения правительство направляет 34,8 миллиона гривен (93,8 миллиона рублей), а Госагентству лесных ресурсов — 10,1 миллиона гривен (27,2 миллиона рублей).

Ранее спасатели сообщили, что пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС удалось потушить, когда огонь приблизился к промплощадке нового безопасного конфайнмента (НБК) ЧАЭС на опасные 500 м.

Тем не менее спасателям нужно еще несколько дней, чтобы погасить тление, оставшееся после пожара. Радиационный фон в зоне отчуждения не повышался.