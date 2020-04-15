В субботу, 4 апреля, в ГСЧС Украины поступила информация, что в зоне отчуждения и безусловного отселения Чернобыльской АЭС вблизи села Владимировки Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. После этого возникали новые очаги горения, несмотря на попытки ликвидации которых огонь добрался до Припяти и опасных объектов зоны отчуждения.
«Дополнительные расходы — это цена безразличия лиц, которые не только уничтожают окружающую среду, но и подвергают опасности своих сограждан», — написал Шмыгаль.
По его словам, Кабмин выделяет из резервного фонда дополнительные 100 миллионов гривен (270 миллионов рублей) для Госслужбы по ЧС на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, Госагентству по управлению зоной отчуждения правительство направляет 34,8 миллиона гривен (93,8 миллиона рублей), а Госагентству лесных ресурсов — 10,1 миллиона гривен (27,2 миллиона рублей).
Ранее спасатели сообщили, что пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС удалось потушить, когда огонь приблизился к промплощадке нового безопасного конфайнмента (НБК) ЧАЭС на опасные 500 м.
Тем не менее спасателям нужно еще несколько дней, чтобы погасить тление, оставшееся после пожара. Радиационный фон в зоне отчуждения не повышался.