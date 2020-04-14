Партия «Голос» выразила недовольство, что масштабное возгорание в Чернобыльской зоне рядом с АЭС потушил дождь, а не пожарные. Об этом 14 апреля сообщается на странице партии в Facebook

Проклятье Ирины Фарион: почему горит Чернобыль © AP, Yaroslav Yemelianenko

Отмечается, что в стране, которая пережила Чернобыльскую катастрофу, система оповещения, информирования граждан о чрезвычайных ситуациях должна быть идеально отработана.

Также «Голос» требует ежедневного отчета о ситуации перед народом. Кроме того, партия обвинила Госслужбу по ЧС Украины не только в плохой работе по тушению пожара, но и в неучастии в борьбе с эпидемией коронавируса, на которую выделили средства.