«Обеспокоенность людей по лесным пожарам в Чернобыльской зоне гасит утренний дождь, а не власть. За 10 дней пожаров команда власти снова показала полную несостоятельность, чтобы справиться с чрезвычайной ситуацией, которая вызывает волнение и у украинских граждан, и у наших международных партнеров», — говорится в заявлении.
Отмечается, что в стране, которая пережила Чернобыльскую катастрофу, система оповещения, информирования граждан о чрезвычайных ситуациях должна быть идеально отработана.
Также «Голос» требует ежедневного отчета о ситуации перед народом. Кроме того, партия обвинила Госслужбу по ЧС Украины не только в плохой работе по тушению пожара, но и в неучастии в борьбе с эпидемией коронавируса, на которую выделили средства.