Согласно официальным данным, на сегодняшний день в Белоруссии зафиксирован 861 случай заболевания коронавирусной инфекцией, 13 из которых стали летальными.
В связи с этим президент республики Александр Лукашенко пригласил делегацию ВОЗ оценить ситуацию в стране.
«Миссия ВОЗ прибыла в Беларусь вечером 7 апреля. В состав делегации вошли три эксперта. Официальная работа миссии начнется завтра (8 апреля — ред.) и продолжится до субботы, 11 апреля… Экспертам будет предоставлена возможность на месте оценить реальную ситуацию, адекватность принимаемых мер, проанализировать подходы к оказанию медицинской помощи», — говорится в сообщении Минздрава.
По данным ведомства, планируется, что специалисты международной организации посетят учреждения здравоохранения Минска, а также Минской и Витебской областей республики.
Ранее ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано уже более 1,4 миллионов случаев заражения, более 82 тысяч человек скончались.