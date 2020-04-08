Миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыла в Белоруссию для оценки «адекватности» принимаемых в стране мер по противодействию коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Минздрава 7 апреля

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В связи с этим президент республики Александр Лукашенко пригласил делегацию ВОЗ оценить ситуацию в стране.

«Миссия ВОЗ прибыла в Беларусь вечером 7 апреля. В состав делегации вошли три эксперта. Официальная работа миссии начнется завтра (8 апреля — ред.) и продолжится до субботы, 11 апреля… Экспертам будет предоставлена возможность на месте оценить реальную ситуацию, адекватность принимаемых мер, проанализировать подходы к оказанию медицинской помощи», — говорится в сообщении Минздрава.

По данным ведомства, планируется, что специалисты международной организации посетят учреждения здравоохранения Минска, а также Минской и Витебской областей республики.

Ранее ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано уже более 1,4 миллионов случаев заражения, более 82 тысяч человек скончались.