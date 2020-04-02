Ранее в Нацбанке Украины заявили, что ломбарды могут стать единственным источником денег для украинцев, которые из-за карантина не ходят на работу.
«Власти решили несколько смягчить условия карантина и разрешили работу ломбардов и кредитных союзов! Поразительное по своей циничности решение! Зачем думать, как помочь людям выжить во время эпидемии и кризиса. Пусть сами о себе позаботятся — несут технику, украшения и посуду ростовщикам», — написала она.
Она также считает, что данное решение правительства хуже для украинской экономики, чем принятие закона о снятии моратория на продажу земли.