Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко удивлена решением Кабинета министров Украины разрешить работу ломбардов и кредитных союзов во время карантина. Об этом 2 апреля она написала в своем Facebook

Ломбарды и автозапчасти. Названы отрасли, без которых Украине не пережить кризис © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«Власти решили несколько смягчить условия карантина и разрешили работу ломбардов и кредитных союзов! Поразительное по своей циничности решение! Зачем думать, как помочь людям выжить во время эпидемии и кризиса. Пусть сами о себе позаботятся — несут технику, украшения и посуду ростовщикам», — написала она.

Она также считает, что данное решение правительства хуже для украинской экономики, чем принятие закона о снятии моратория на продажу земли.