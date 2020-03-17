В компании уточнили, что поезда Allegro между Хельсинки и Санкт-Петербургом работают до среды, 18 марта, до последнего запланированного рейса из Хельсинки в Санкт-Петербург в 19:00 (20:00 мск) и из Санкт-Петербурга в Хельсинки в 20:30.
«Поезд "Лев Толстой", курсирующий один раз в день между Хельсинки и Москвой, отправится из Хельсинки в среду, 18 марта, в 17:44 (18:44 мск)», — говорится в сообщении.
Ограничения на курсирование поездов будут действовать как минимум до 13 апреля и не затронут грузовые перевозки.
По последним данным, в Финляндии находится 272 зараженных коронавирусом, один из которых оправился от заболевания. В России — 99 зараженных и 1 выздоровевший.