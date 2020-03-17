Железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией будет приостановлено с 19 марта из-за коронавируса. Об этом 17 марта сообщил финский оператор железных дорог VR

Эпидемия возвращается: китайцы массово завозят коронавирус на родину из других стран © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

«Поезд "Лев Толстой", курсирующий один раз в день между Хельсинки и Москвой, отправится из Хельсинки в среду, 18 марта, в 17:44 (18:44 мск)», — говорится в сообщении.

Ограничения на курсирование поездов будут действовать как минимум до 13 апреля и не затронут грузовые перевозки.

По последним данным, в Финляндии находится 272 зараженных коронавирусом, один из которых оправился от заболевания. В России — 99 зараженных и 1 выздоровевший.