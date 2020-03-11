По данным медиков, сделанный накануне тест на наличие коронавируса показал положительный результат, поэтому мужчина все еще считается распространителем заболевания и остается в клинике.
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Отмечается, что у пациента нет симптомов заболевания. Мужчине сделают еще один тест, о результатах которого сообщат позднее.
Первым гражданином Грузии, заразившимся коронавирусом, стал 50-летний мужчина, который прибыл в страну из Ирана через территорию Азербайджана. Его госпитализировали сразу же после пересечения границы. По словам представителей Минздрава, мужчина контактировал только с пограничниками, которых тоже отправили на карантин.
Согласно последним данным, в Грузии выявлено 23 случая заражения коронавирусом.