Бывший вице-президент США Джо Байден одержал победу на праймериз Демпартии в штате Южная Каролина. Об этом 1 марта сообщил сайт «Радио Свобода»

По предварительным данным, Джо Байден получил около пятидесяти процентов голосов избирателей, а его главный конкурент сенатор Берни Сандерс смог набрать лишь двадцать процентов голосов.

«Первая победа Джо Байдена на первичных выборах значительно укрепляет его позиции в борьбе за номинацию в президенты США от Демократической партии. В прошедших до сих пор первичных голосованиях в трех штатах победы одерживал Берни Сандерс, который, согласно опросам общественного мнения, в последние недели стал фаворитом избирателей-демократов», — подчеркивают журналисты издания.

Однако Сандерс по-прежнему является фаворитом среди демократов, в среднем его поддержка составляет около 30%, Байден же в лучшем случае может рассчитывать на 20%. Праймериз в Южной Каролине — первый и, возможно, последний шанс для Байдена © REUTERS, Elizabeth Frantz | REUTERS, Elizabeth Frantz | Перейти в фотобанк

Перспектива победы Сандерса, представляющего крайне левое крыло Демократической партии, тревожит партийный истеблишмент, так как, по мнению верхушки Демпартии, у него небольшие шансы на итоговую победу на президентских выборах.

Нынешний успех Байдена в Южной Каролине обусловлен значительной поддержкой афроамериканцев. В своей речи накануне первичных выборов в штате Джо Байден провозгласил, что он кандидат тех демократов, кто хочет добиться результатов, а не революции, прозрачно намекнув на своего оппонента Берни Сандерса.

Во вторник, 3 марта первичные выборы пройдут еще в четырнадцати штатах. В них впервые примет участие бывший мэр Майкл Блумберг, который в общенациональных опросах он занимает третье место, отставая от Байдена лишь на два пункта.