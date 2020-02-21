Врачи не нашли коронавирус у китаянки, которую с симптомами ОРВИ сняли с поезда Киев — Москва на станции Суземка. Об этом 21 февраля сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины

Лабораторный анализ подтвердил, что женщина не заражена.

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Как сообщили в Минздраве, попутчики гражданки КНР также при желании могут проверить свое здоровье.

От Мюнхена до Новых Санжар. Обзор политических событий на Украине 14-20 февраля © REUTERS, AP | REUTERS, AP | Перейти в фотобанк

Количество зараженных коронавирусом нового типа к 21 февраля во всем мире достигло 76 тысяч человек. Более двух тысяч заболевших скончались.